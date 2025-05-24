Прощание одесситов. Известны стартовые составы на матч Черноморец - Александрия

В 30-м туре УПЛ встретятся между собой "Черноморец" и "Александрия". Одесситы проведут свой последний матч в высшем дивизионе, ведь потеряли возможность для сохранения прописки. Александрийцы, в свою очередь, обеспечили себе серебряные медали.

Единственное, что решает этот поединок - итоговое место одесской команды (15-е или 16-е).

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 13:00.

Стартовый состав "Черноморца": Рудько Артур, Бутко Богдан (К), Жаржу Мозес, Ермаков Виталий, Ракицкий Ярослав, Кисель Ярослав, Сигеев Кирилл, Габелок Артем, Когут Игорь, Хобленко Алексей, Попов Кирилл.

Запасные: Вечный Ян, Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Лацабидзе Лука, Кратов Магомед, Мустафаев Эмиль, Райс, Панчишин Богдан, Янаков Денис, Безбородько Денис, Пшеничнюк Александр.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Калюжный Иван, Булеца Сергей, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Скорко Данил, Мартынюк Александр, Теди Цара, Шабанов Артем (К), Козак Артем, Шостак Денис.

Запасные: Долгий Виктор, Ковалец Кирилл, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Тео Ндика, Шепелев Владимир, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Смирный Евгений, Боль Антон, Галоян Симон, Макаренко Назар.