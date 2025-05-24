  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Прощание одесситов. Известны стартовые составы на матч Черноморец - Александрия

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прощание одесситов. Известны стартовые составы на матч Черноморец - Александрия

Премьер-лига

Игра уже почти ничего не решает

Прощание одесситов. Известны стартовые составы на матч Черноморец - Александрия

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В 30-м туре УПЛ встретятся между собой "Черноморец" и "Александрия". Одесситы проведут свой последний матч в высшем дивизионе, ведь потеряли возможность для сохранения прописки. Александрийцы, в свою очередь, обеспечили себе серебряные медали.

Единственное, что решает этот поединок - итоговое место одесской команды (15-е или 16-е).

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 13:00.

Стартовый состав "Черноморца": Рудько Артур, Бутко Богдан (К), Жаржу Мозес, Ермаков Виталий, Ракицкий Ярослав, Кисель Ярослав, Сигеев Кирилл, Габелок Артем, Когут Игорь, Хобленко Алексей, Попов Кирилл.

Запасные: Вечный Ян, Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Лацабидзе Лука, Кратов Магомед, Мустафаев Эмиль, Райс, Панчишин Богдан, Янаков Денис, Безбородько Денис, Пшеничнюк Александр.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Калюжный Иван, Булеца Сергей, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Скорко Данил, Мартынюк Александр, Теди Цара, Шабанов Артем (К), Козак Артем, Шостак Денис.

Запасные: Долгий Виктор, Ковалец Кирилл, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Тео Ндика, Шепелев Владимир, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Смирный Евгений, Боль Антон, Галоян Симон, Макаренко Назар.

По теме
yellow-arrow
УПЛ показала, как выглядят медали призеров сезона 2024/25
yellow-arrow
Черноморец – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец (Одесса) ФК Александрия УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости