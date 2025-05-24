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Игроки Левого Берега назвали, чего не хватило команде в решающем матче с Оболонью
Но еще не все потеряно
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В 30-м туре УПЛ "Левый Берег" уступил "Оболони" (0:1). Эту игру прокомментировали игроки "аистов". Защитник Валерий Самар попытался найти причины такого результата.
"Это была сложная игра и очень неприятный результат для нас. Тщательно проанализируем собственные ошибки и найдем причины этой неудачи. Мы проиграли битву, но не войну. В первой половине встречи футбола было мало. Психологическое давление влияло и из-за этого лично я нервничал. Могли забивать, но мастерства и везения не хватило. Будем в стыковых матчах доказывать, что достойны в следующем сезоне играть в УПЛ", - сказал Самар.
Полузащитник Олег Синица, который был одним из самых активных на поле, тоже отмечает недостаток мастерства.
"Сейчас нам необходимо подготовиться к стыковым матчам и доказать, что не просто так повысились в классе в прошлом сезоне. Понимали, что игра будет сложной. Надо было играть спокойнее и увереннее. В конце тайма должен был забивать, но не смог реализовать свой момент. В завершающей фазе атаки не хватило мастерства. Если хотим побеждать, то не имеем права тратить свои моменты. Будем бороться до последнего", - сказал Синица.
Первый матч плей-офф за право участия в УПЛ следующего сезона "Левый Берег" проведет 29-го мая против третьей команды ПФЛ. Соперник определится позже.
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