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УПЛ показала, как выглядят медали призеров сезона 2024/25
Красивые
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Украинская Премьер Лига поделилась фото, какими на вид являются медали для призеров сезона 2024/25.
Награды имеют специальный дизайн, в основе которого - кубок УПЛ. Медали первого места имеют золотой цвет, второго места - серебряный, третьего - бронзовый.
Напомним, чемпионом Украины стало киевское "Динамо". Второе место впервые в истории получила "Александрия" из одноименного города. Бронза в этом году досталась донецкому "Шахтеру".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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