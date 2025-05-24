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УПЛ показала, как выглядят медали призеров сезона 2024/25

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УПЛ показала, как выглядят медали призеров сезона 2024/25

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Украинская Премьер Лига поделилась фото, какими на вид являются медали для призеров сезона 2024/25.

Награды имеют специальный дизайн, в основе которого - кубок УПЛ. Медали первого места имеют золотой цвет, второго места - серебряный, третьего - бронзовый.

Напомним, чемпионом Украины стало киевское "Динамо". Второе место впервые в истории получила "Александрия" из одноименного города. Бронза в этом году досталась донецкому "Шахтеру".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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