Любенович отметил несколько команд УПЛ, которые могут занести себе сезон в актив

Бывший тренер "Миная" Желько Любенович поделился своими мыслями о нынешнем сезоне УПЛ. Коуч выделил несколько команд.

- Желько, что скажете по поводу УПЛ? "Динамо" стало первым, "Александрия" - второй, а "Шахтер" - третьим.

- Я считаю, что заслуженно "Динамо" стало чемпионом. "Александрия" играла в самый стабильный футбол весь чемпионат. Это то, что мне понравилось. Самый стабильный футбол имела "Александрия". Они не имели каких-то спадов. Александрийцы сыграли ровно весь чемпионат и заслуженно заняли второе место.

"Шахтер", конечно, неожиданно оказался на третьем месте. Просто все должны посмотреть на то, какой возраст у футболистов "Шахтера". Все очень молодые. Иностранцам, которых взяли в команду, нужно время. Все думают, что иностранцы могут сразу показать тот футбол, которого от них все ждут. Да, в этом сезоне "Шахтер", скажем так, неудачно сыграл. Но у дончан действительно будущее есть. "Шахтер" имеет в своем расположении футболистов хорошего качества. У них все еще впереди!

- А чей футбол вам еще понравился?

- Мне больше всего понравился футбол "Карпат". Я знаком с Лупашко уже давно. Мне очень понравилось, как играют "Карпаты". Мне кажется, в самый красивый футбол львовяне играли в этом сезоне. "Верес" тоже некоторые матчи очень хорошо играл. Понравилось мне также, как ровенская команда сыграла. Команды, от которых больше ждал, но у них не получилось, это "ЛНЗ" и "Ворскла". Это две команды, которые, скажем так, провалили сезон. А качество футболистов этих клубов на достаточно высоком уровне. Они должны показывать гораздо лучший результат.