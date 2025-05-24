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Насыпал комплиментов сопернику. Капитан Ворсклы проанализировал матч с Ингульцом
Положительная ничья
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В поединке 30-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла вничью с "Ингульцом" (1:1), благодаря чему избежала прямого вылета и осталась в зоне переходных матчей. Капитан полтавчан Игорь Пердута дал свой анализ по этой игре.
"Ингулец" - команда с характером, которая всегда старается действовать через не могу. И если уступить сопернику в настрое, то неприятностей не избежать. Дебют был за номинальными хозяевами, хотя до прямых угроз нашим воротам дело не доходило. Постепенно удалось взять мяч под свой контроль, где-то повезло с забитым мячом.
Перерыв пошел на пользу соперникам, которые умело прессинговали, их натиск чувствовался. Когда "Ингулец" добился своего, выровняв положение, то интрига вернулась. Теперь уже нам пришлось продемонстрировать свое умение действовать с максимальной отдачей. Соперничество шло на встречных курсах. Убежден, что у нас было больше возможностей склонить чаши весов в свою сторону. Все же, ничья также нас устраивала.
Половина дела сделана, теперь главное - хорошо отдохнуть, восстановиться и в переходных поединках с представителем Первой лиги отстоять прописку в элитном дивизионе", - сказал Пердута.
В переходных матчах "Ворскла" встретится с "Кудривкой", которая заняла 4-е место в Первой лиге. Полтавчане имеют 13-ю позицию в УПЛ.
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