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Насыпал комплиментов сопернику. Капитан Ворсклы проанализировал матч с Ингульцом

Премьер-лига

Положительная ничья

Насыпал комплиментов сопернику. Капитан Ворсклы проанализировал матч с Ингульцом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В поединке 30-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла вничью с "Ингульцом" (1:1), благодаря чему избежала прямого вылета и осталась в зоне переходных матчей. Капитан полтавчан Игорь Пердута дал свой анализ по этой игре.

"Ингулец" - команда с характером, которая всегда старается действовать через не могу. И если уступить сопернику в настрое, то неприятностей не избежать. Дебют был за номинальными хозяевами, хотя до прямых угроз нашим воротам дело не доходило. Постепенно удалось взять мяч под свой контроль, где-то повезло с забитым мячом.

Перерыв пошел на пользу соперникам, которые умело прессинговали, их натиск чувствовался. Когда "Ингулец" добился своего, выровняв положение, то интрига вернулась. Теперь уже нам пришлось продемонстрировать свое умение действовать с максимальной отдачей. Соперничество шло на встречных курсах. Убежден, что у нас было больше возможностей склонить чаши весов в свою сторону. Все же, ничья также нас устраивала.

Половина дела сделана, теперь главное - хорошо отдохнуть, восстановиться и в переходных поединках с представителем Первой лиги отстоять прописку в элитном дивизионе", - сказал Пердута.

В переходных матчах "Ворскла" встретится с "Кудривкой", которая заняла 4-е место в Первой лиге. Полтавчане имеют 13-ю позицию в УПЛ.

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Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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