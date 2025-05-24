Шанс проверить резервистов? Стартовые составы на матч Рух - Шахтер

В заключительном туре УПЛ встречаются "Рух" и "Шахтер".

Виталий Пономарев выпускает следующих футболистов:

Герета - Китела, Дидык, Горин, Лях - Пидгурский - Карабин, Пастух, Рябов, Рунич - Фал.

Марино Пушич ставит на матч такой состав:

Фесюн - Энрике, Фарина, Марлон, Назарина, Тобиас - Крыськив, Бондаренко - Кевин, Эгиналду, Педриньо.

Команды встречались в УПЛ 8 раз. Пять раз побеждал "Шахтер", три матча заканчивались вничью.

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К матчу "Рух" занимает седьмое место с 37-ю баллами, "Шахтер" - третий с 61-м баллом.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.