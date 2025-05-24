Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шанс проверить резервистов? Стартовые составы на матч Рух - Шахтер
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
shakhtar.com
В заключительном туре УПЛ встречаются "Рух" и "Шахтер".
Виталий Пономарев выпускает следующих футболистов:
Герета - Китела, Дидык, Горин, Лях - Пидгурский - Карабин, Пастух, Рябов, Рунич - Фал.
Марино Пушич ставит на матч такой состав:
Фесюн - Энрике, Фарина, Марлон, Назарина, Тобиас - Крыськив, Бондаренко - Кевин, Эгиналду, Педриньо.
Команды встречались в УПЛ 8 раз. Пять раз побеждал "Шахтер", три матча заканчивались вничью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К матчу "Рух" занимает седьмое место с 37-ю баллами, "Шахтер" - третий с 61-м баллом.
Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки
- Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства