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УПЛ. Рух - Шахтер 1:1. Горняки снова разочаровали

Премьер-лига

Последняя игра для Пушича в "Шахтере"

УПЛ. Рух - Шахтер 1:1. Горняки снова разочаровали

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською


Игра во Львове уже ничего не решала для команд с турнирной точки зрения, ведь все для них решилось уже раньше. Напомним, что в первом круге "Шахтер" не смог победить - 1:1.

Ожидалось, что Марино Пушич предоставит возможность проявить себя резервистам, но с первых минут он выпустил максимально приближенный к оптимальному состав. Среди резервистов можно отметить разве что голкипера Фесюна и центрального защитника Фарину. Обращаем внимание, что по информации нашего сайта Пушич сегодня перед игрой уже попрощался с командой.

Гости с первых минут прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом у них ощущались существенные проблемы. В позиционной игре пройти организованную защиту львовян подопечные Пушича не могли. На 15-й минуте после передачи Кевина из выгодной позиции не смог акцентировано пробить по мячу Бондаренко. Вот это уже было хоть что-то... Хозяева сосредоточились на игре в защите, но при первой возможности пытались доставить мяч в заключительную треть. Атака "Руха" на 27-й минуте могла завершиться голом. Карабин пробивал из пределов штрафной, но в дальний угол не попал. К сожалению, не радовали футболисты обеих команд моментами. От такого футбола получать удовольствие могли только голкиперы. Первый тайм завершился без голов. У лидеров "Шахтера" не было мотивации на эту игру, но почему тогда не выпустить резервистов?

В начале второй половины встречи "Шахтер" открыл счет. После углового ошибся Герета, а Бондаренко отпасовал на Эгиналду, который забил в пустые ворота - 0:1. Почти сразу после этого мог увеличивать преимущество гостей Бондаренко, но его удар парировал Герета. Отыграться хозяевам помог стандарт. Карабин подал с углового, а Фаал головой пробил под дальнюю штангу - 1:1.

На 70-й минуте Кевин с левого фланга пытался попасть в девятку, но мимо ворот. Активизировались в конце встречи "горняки", но не удавалось забить. Игра так и завершилась вничью. "Шахтер" завершил сезон на третьем месте, а "Рух" еще может опуститься на восьмую позицию.

Vbet Лига. 30-й тур

"Рух" - "Шахтер" 1:1

Голы: Фаал (58) - Эгиналду (46)

"Рух": Герета - Китела (Роман, 67), Дидык, Горин (Холод, 72), Лях - Пидгурский - Карабин, Пастух, Рябов (Притула, 72), Рунич - Фаал

"Шахтер": Фесюн - Педро Энрике (Огарков, 74), Фарина, Марлон (Цуканов, 60), Назарина, Тобиас - Крыськив, Бондаренко - Кевин (Невертон, 74), Эгиналду (Элиас, 78), Педриньо (Алиссон, 60)

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Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.05.2025 в 18:17
У наступному чемпіонаті виявиться, що Пушич ще був непоганим тренером
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Комментарии 11
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.05.2025 в 18:17
У наступному чемпіонаті виявиться, що Пушич ще був непоганим тренером
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0
1
Иванисеня (Ивано Франковск)
24.05.2025 в 18:00
Гра,яка для Шахтаря нічого не вирішувала.Тому був майже другий склад та майже повний розслабон. Тому автору писати,що Шахтар знов розчарував,це не дуже правильно.Олександрія не розчарувала-теж зіграла внічию. У минулому турі Динамо з Черноморцем зіграло внічию-не розчарувало?Потрібно розуміти,що у лідерів нічого в таблиці не змінюється, тому і такі результати в останніх турах.А за Шахтар так писати-це просто зараз модно.Ось і все.Зараз перерва та приходить наступний чемпіонат,ігри на Європу. Подивимось...
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1
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.05.2025 в 18:03
Це був основний склад, не грали лише розфифурений Судаков та Матвієнко. Результат по грі, згідно рівного класу команд.
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1
1
Иванисеня (Ивано Франковск)
24.05.2025 в 18:06
А ще не грали Різник,Бондар
 
0
1
storm_ua (Николаев)
24.05.2025 в 17:35
Худший тренер в истории этой команды, этим всё сказано
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4
4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.05.2025 в 17:32
З якого дива автор звіту про матч вважає, що Шахтар "знову розчарував"? Ні, не розчарував, а зіграв у свою силу з командою приблизно рівною за класом з собою. Який клас, такий і результат. Тому все закономірно і очікувано.
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2
6
aleks68
24.05.2025 в 17:46
у твоего динамо всё впереди
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1
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
24.05.2025 в 18:03
А Динамо в минулому турі теж зіграло внічию с командою приблизно рівною за класом,і стали чемпіонами-це якась випадковість.Що у свого основного конкурента з 2021 року не можуть виграти,і кубок цього року програли
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1
0
aleks68
24.05.2025 в 17:31
отбыли номер пижоны и рады.в отпуск собрались?а вы его .....заслужили?пусть придёт другой тренер и заставит вас пахать.по хорошему с вами нельзя зажравшиеся ......
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4
2
Море23 (Одесса)
24.05.2025 в 17:37
Когда я писал что пушича выгнать надо ещё в прошлом году . ты на меня орал )
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2
4
aleks68
24.05.2025 в 17:42
иди болей за мокшанский спартак.они тебе ближе
 
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0

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