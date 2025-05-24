УПЛ. Рух - Шахтер 1:1. Горняки снова разочаровали



Игра во Львове уже ничего не решала для команд с турнирной точки зрения, ведь все для них решилось уже раньше. Напомним, что в первом круге "Шахтер" не смог победить - 1:1.

Ожидалось, что Марино Пушич предоставит возможность проявить себя резервистам, но с первых минут он выпустил максимально приближенный к оптимальному состав. Среди резервистов можно отметить разве что голкипера Фесюна и центрального защитника Фарину. Обращаем внимание, что по информации нашего сайта Пушич сегодня перед игрой уже попрощался с командой.

Гости с первых минут прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом у них ощущались существенные проблемы. В позиционной игре пройти организованную защиту львовян подопечные Пушича не могли. На 15-й минуте после передачи Кевина из выгодной позиции не смог акцентировано пробить по мячу Бондаренко. Вот это уже было хоть что-то... Хозяева сосредоточились на игре в защите, но при первой возможности пытались доставить мяч в заключительную треть. Атака "Руха" на 27-й минуте могла завершиться голом. Карабин пробивал из пределов штрафной, но в дальний угол не попал. К сожалению, не радовали футболисты обеих команд моментами. От такого футбола получать удовольствие могли только голкиперы. Первый тайм завершился без голов. У лидеров "Шахтера" не было мотивации на эту игру, но почему тогда не выпустить резервистов?

В начале второй половины встречи "Шахтер" открыл счет. После углового ошибся Герета, а Бондаренко отпасовал на Эгиналду, который забил в пустые ворота - 0:1. Почти сразу после этого мог увеличивать преимущество гостей Бондаренко, но его удар парировал Герета. Отыграться хозяевам помог стандарт. Карабин подал с углового, а Фаал головой пробил под дальнюю штангу - 1:1.

На 70-й минуте Кевин с левого фланга пытался попасть в девятку, но мимо ворот. Активизировались в конце встречи "горняки", но не удавалось забить. Игра так и завершилась вничью. "Шахтер" завершил сезон на третьем месте, а "Рух" еще может опуститься на восьмую позицию.

Vbet Лига. 30-й тур

"Рух" - "Шахтер" 1:1

Голы: Фаал (58) - Эгиналду (46)

"Рух": Герета - Китела (Роман, 67), Дидык, Горин (Холод, 72), Лях - Пидгурский - Карабин, Пастух, Рябов (Притула, 72), Рунич - Фаал

"Шахтер": Фесюн - Педро Энрике (Огарков, 74), Фарина, Марлон (Цуканов, 60), Назарина, Тобиас - Крыськив, Бондаренко - Кевин (Невертон, 74), Эгиналду (Элиас, 78), Педриньо (Алиссон, 60)