Шахтер приехал на матч с Рухом в особых футболках. ВИДЕО

"Шахтер" приехал на матч с "Рухом" в особых футболках.

Донецкий клуб показал видео, как футболисты вышли из автобуса в футболках "Free Mariupol Defenders" (освободите защитников Мариуполя). Так клуб привлек внимание к защитникам, которые три года находятся в плену.

"Наш долг - ежедневно помнить и бороться за каждого пленного героя!", - написал клуб.

Напомним, что "Шахтер" перед последним туром имеет 61 балл и занимает третье место в таблице УПЛ.

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