  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер приехал на матч с Рухом в особых футболках. ВИДЕО

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер приехал на матч с Рухом в особых футболках. ВИДЕО

Премьер-лига

Сознательно

Шахтер приехал на матч с Рухом в особых футболках. ВИДЕО

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" приехал на матч с "Рухом" в особых футболках.

Донецкий клуб показал видео, как футболисты вышли из автобуса в футболках "Free Mariupol Defenders" (освободите защитников Мариуполя). Так клуб привлек внимание к защитникам, которые три года находятся в плену.

"Наш долг - ежедневно помнить и бороться за каждого пленного героя!", - написал клуб.

Напомним, что "Шахтер" перед последним туром имеет 61 балл и занимает третье место в таблице УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Рух – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец – Александрия 0:0. Сухая ничья в Одессе
yellow-arrow
Дебют новой формы в последней игре сезона. Рух - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Рух (Львов) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости