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Шахтер приехал на матч с Рухом в особых футболках. ВИДЕО
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Фото - ФК Шахтар
"Шахтер" приехал на матч с "Рухом" в особых футболках.
Донецкий клуб показал видео, как футболисты вышли из автобуса в футболках "Free Mariupol Defenders" (освободите защитников Мариуполя). Так клуб привлек внимание к защитникам, которые три года находятся в плену.
"Наш долг - ежедневно помнить и бороться за каждого пленного героя!", - написал клуб.
Напомним, что "Шахтер" перед последним туром имеет 61 балл и занимает третье место в таблице УПЛ.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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