Премьер-лига
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УПЛ. Черноморец – Александрия 0:0. Сухая ничья в Одессе
"Черноморец" и "Александрия" голов не забивали
upl.ua
30-й тур УПЛ
Одесса. "Черноморец"
"Черноморец" - "Александрия" 0:0
"Черноморец": Рудько - Кисель (Пшеничнюк, 82), Жаржу (Кратов, 81), В. Ермаков, Ракицкий, Бутко – Когут (Райс, 63), Габелок (Мустафаев, 63), Сигеев – Хобленко, Попов (Безбородько, 46).
"Александрия": Г. Ермаков - Скорко, Логинов (Ващенко, 69), Шабанов, Мартынюк - Булеца (Ковалец, 69), Калюжный, Шостак (Мишнев, 60) - Казак (Галоян, 77), Кулаков (Филиппов, 60), Цара.
Предупреждения: Шабанов, 35, Шостак, 48, Мартынюк, 61.
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