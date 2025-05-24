Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марино Пушич попрощался с Шахтером
У Шахтера будет новый тренер
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
За день до матча заключительного тура УПЛ главный тренер "горняков" Марино Пушич подтвердил слухи, которые ходят уже не первый месяц. Однако, еще не официально. По информации UA-Футбол, 53-летний специалист на предматчевой тренировке попрощался с командой, которую сегодня в последний раз выведет на игру УПЛ.
В текущем сезоне под руководством Пушича дончане провели 41 матч во всех турнирах, в которых одержали 28 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Достижений хватило на победу в Кубке и на бронзовые награды чемпионата Украины.
Пушич
Ожидается, что новым тренером "Шахтера"
Популярное сейчас
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая
- Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства