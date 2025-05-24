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Марино Пушич попрощался с Шахтером

Премьер-лига
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У Шахтера будет новый тренер

Марино Пушич попрощался с Шахтером

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

За день до матча заключительного тура УПЛ главный тренер "горняков" Марино Пушич подтвердил слухи, которые ходят уже не первый месяц. Однако, еще не официально. По информации UA-Футбол, 53-летний специалист на предматчевой тренировке попрощался с командой, которую сегодня в последний раз выведет на игру УПЛ.

В текущем сезоне под руководством Пушича дончане провели 41 матч во всех турнирах, в которых одержали 28 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Достижений хватило на победу в Кубке и на бронзовые награды чемпионата Украины.

Пушич написал прощальное сообщение с "Шахтером" в своем инстаграме еще 17 мая, после финала Кубка Украины, однако затем заявил, что его неправильно поняли, и указал на свой контракт с клубом до 2026 года.

Ожидается, что новым тренером "Шахтера" станет 38-летний турецкий специалист Арда Туран. По данным турецких СМИ, Туран подпишет контракт с "Шахтером" по схеме 2+1.

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Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига эксклюзив UA-Футбол Марино Пушич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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