Марино Пушич попрощался с Шахтером

За день до матча заключительного тура УПЛ главный тренер "горняков" Марино Пушич подтвердил слухи, которые ходят уже не первый месяц. Однако, еще не официально. По информации UA-Футбол, 53-летний специалист на предматчевой тренировке попрощался с командой, которую сегодня в последний раз выведет на игру УПЛ.

В текущем сезоне под руководством Пушича дончане провели 41 матч во всех турнирах, в которых одержали 28 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Достижений хватило на победу в Кубке и на бронзовые награды чемпионата Украины.