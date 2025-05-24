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Защитник Оболони рассказал, как удалось победить Левый Берег в важном матче

Премьер-лига

Сделали то, что планировали

Защитник Оболони рассказал, как удалось победить Левый Берег в важном матче

Фото: Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Максим Грисьо поделился впечатлениями от важной победы над "Левым Берегом" в последнем туре УПЛ (1:0).

"Если "Оболонь" устраивала даже ничья, то "Левому Берегу" надо было побеждать, чтобы избежать прямого вылета или переходных матчей с представителями Первой лиги.

Однако сложилось впечатление, что для гостей главное было сохранить свои ворота нетронутыми, потому они действовали осторожно, пренебрегая наступательными операциями. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что именно "Левый Берег" первым создал голевой момент, но не реализовал. Если бы мы пропустили, то пришлось бы отказываться от привычной в последнее время игры в пять защитников, и неизвестно, чем бы все закончилось.

Если до перерыва мы лишь дважды угрожали владениям гостей, то в начале второго тайма очень вовремя забили. В дальнейшем уже больше играли по счету, сосредоточившись на том, чтобы усложнить "Левому Берегу" контроль мяча. Это нам удалось, гости вынуждены были использовать верховые передачи, которые становились легкой добычей защитников хозяев.

Считаю, что футболисты "Оболони" победили заслуженно, переместились на 11-е место, остались в УПЛ и в хорошем настроении ушли в отпуск, который продлится до 26 июня", - сказал Грисьо.

Сейчас "Оболонь" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда еще может опуститься на 12-ю строчку, но точно сохраняет место в чемпионате на следующий сезон.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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