Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист УПЛ ТВ рассказал, почему Слюбик пропускает матч с Шахтером
Неприятность, возможно
Фото: Рух
Журналист УПЛ ТВ рассказал, почему Слюбик пропускает матч с "Шахтером".
Ярема Чуйко в эфире УПЛ ТВ сказал, что защитник отсутствует из-за болезни.
"Болезнь не серьезная, она только касается этого поединка", - заявил журналист.
В этом сезоне Богдан Слюбик сыграл 15 матчей за "Рух" в Премьер-Лиге и получил три желтые карточки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, известны стартовые составы клубов на матч "Рух - Шахтер".
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Президент Зари рассматривает вариант возвращения одного из лучших тренеров в истории команды
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000