Журналист УПЛ ТВ рассказал, почему Слюбик пропускает матч с "Шахтером".

Ярема Чуйко в эфире УПЛ ТВ сказал, что защитник отсутствует из-за болезни.

"Болезнь не серьезная, она только касается этого поединка", - заявил журналист.

В этом сезоне Богдан Слюбик сыграл 15 матчей за "Рух" в Премьер-Лиге и получил три желтые карточки.

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К слову, известны стартовые составы клубов на матч "Рух - Шахтер".

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