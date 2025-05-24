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Полесье – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Полесье - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Полісся
Волей календаря "Полесье" и "Кривбасс", претендующие на последнюю вакантную еврокубковую позицию, встречаются в последнем туре. Победа "Полесья" напрямую выводит его в Лигу конференций. Ничья может быть отрицательным результатом для обеих команд, если "Карпаты" обыграют "Зарю". "Кривбасс" даже в случае победы не гарантирует себе еврокубки, ведь еще нужно, чтобы в параллельном матче "Карпаты" не победили.
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Поединок тридцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 25 мая 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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