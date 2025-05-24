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"Сейчас ничем вас не порадую": Ротань – об информации о продолжении карьеры

Премьер-лига

Будет встреча с президентом

"Сейчас ничем вас не порадую": Ротань – об информации о продолжении карьеры

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань прокомментировал нулевую ничью против “Черноморца” в финальном туре УПЛ в этом сезоне, а также рассказал о продолжении своей карьеры.

“ – Мы сегодня дали возможность нашим ребятам, которые меньше были привлечены, показать себя в игре и даже больше, поблагодарить их за то, что они давали конкуренцию тем ребятам, которые больше играли.Хочу сказать, что они ничем не испортили матч, они хотели победы.

Но сегодня, считаю, такая боевая игра – не как последний ничего не решающий матч, а каждая команда хотела победить. Потому думаю, что для зрителей сегодня получился очень хороший матч.

– Буквально в преддверии этого матча появилась информация, что команду с капитанской повязкой выведет не Артем Шабанов, как планировалось, а Сергей Логинов. С чем связано такое решение?

– У нас Сергей был вице-капитаном. Когда нет на поле Ковальца, Шевченко первый, потом Логинов. Поэтому эта повязка досталась ему по ступенькам.

– Сегодня в УПЛ дебютировал Симон Галоян. Как оцените его выступление?

– У него все впереди. Очень талантливый парень. Нужно многое еще работать над пониманием, но, считаю, так, как он относится к себе, то если он будет продолжать это делать, то все у него будет хорошо.

– Официальная информация – что у вас действующий контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Можете ли вы поделиться какой-либо информацией по поводу вашего будущего?

– Пока никакой информации нет. Да, у меня есть действующий контракт до 30 июня. Сейчас, думаю, как раз будет время. Завтра будет награждение команды, мы обязательно будем видеться с президентом и принимать какие-либо решения.Сейчас ничем вас не порадую”, – сказал Ротань.

"Александрия" финишировала на втором месте в турнирной таблице. Команда впервые получит серебряные медали чемпионата Украины.

Ротань возглавляет "горожан" с декабря 2022 года.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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