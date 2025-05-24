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Шахтёр открыл счёт после перерыва в матче против Руха

Премьер-лига

Шестой гол в УПЛ

Шахтёр открыл счёт после перерыва в матче против Руха

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" заработал угловой, Кевин разыграл с партнёром по команде стандарт, после передал мяч в штрафную.

Вратарь Герретта не удержал мяч и его прехватил Бондаренко, который нашёл Эгиналду и выполнил пас на него. Бразилец забил мяч в ворота "Руха".

Это шестой гол Эгиналду в УПЛ.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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