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Шахтёр открыл счёт после перерыва в матче против Руха
Шестой гол в УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" заработал угловой, Кевин разыграл с партнёром по команде стандарт, после передал мяч в штрафную.
Вратарь Герретта не удержал мяч и его прехватил Бондаренко, который нашёл Эгиналду и выполнил пас на него. Бразилец забил мяч в ворота "Руха".
Это шестой гол Эгиналду в УПЛ.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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