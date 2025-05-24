Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
А защита-то где? Рух сравнял счёт в матче с Шахтером. ВИДЕО гола
Третий гол в УПЛ
fcrukh.com
"Рух" сравнял счёт в матче с "Шахтером".
Львовский клуб заработал угловой. Футболист реализовал стандарт и Фаал в прыжке забил мяч в ворота донецкой команды.
Защита за этим просто наблюдала.
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000