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А защита-то где? Рух сравнял счёт в матче с Шахтером. ВИДЕО гола

Премьер-лига

Третий гол в УПЛ

А защита-то где? Рух сравнял счёт в матче с Шахтером. ВИДЕО гола

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" сравнял счёт в матче с "Шахтером".

Львовский клуб заработал угловой. Футболист реализовал стандарт и Фаал в прыжке забил мяч в ворота донецкой команды.

Защита за этим просто наблюдала.

Видео гола:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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