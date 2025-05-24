"Не буду психологически убивать в последней игре": Кучер объяснил, почему не заменил своих двух игроков в первом тайме

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал ничью своих подопечных против "Александрии".

“ – С какими эмоциями вы проводили сегодняшний матч?

– Мы понимаем, что мы уже в Первой лиге, но просил сегодня ребят, говорил им, что мы должны сыграть сегодня за наших болельщиков, за людей, которые пришли поддержать нас, телезрителей, прежде всего за свое имя.

Потому что нельзя складывать руки, выходить просто так на поле. Тем более приехал призер УПЛ, команда, с которой приятно сыграть, попробовать свои силы.

Считаю, что матч был неплохой с нашей стороны и со стороны “Александрии”. Наверное, закономерный результат. Где-то могли пропустить, могли забить, в концовке вырвать победу благодаря нашим стандартам. Но это жизнь, уже нужно принимать. Говорят, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы стать сильнее и сделать два вперед.

– В конце первого тайма была интересная ситуация. Вы уже подготовили замену Кирилла Попова на Дениса Безбородько, но в последний момент передумали. Можете объяснить свое первое решение и почему передумали?

– Мы понимаем: тяжело было где-то, не все ребята понимали, что нужно выйти, войти в игру. Может, не вошел, где-то не получалось у него. Конечно, хотел сделать замену, но подумал: "Не буду психологически убивать в последней домашней игре. Пусть доиграет тайм – и потом сделаю уже замену".

– Вы пришли в команду в конце марта, но не удалось спасти ситуацию. Чего, по вашему мнению, сегодня не хватило одесситам, чтобы все-таки сохранить прописку в УПЛ?

– Сегодня уже нам ничего и так не нужно было. Конечно побед. Нам нужны были победы, их надо было, пожалуй, искать раньше, а не в концовке.

Потому что были игры, где нам нужно было побеждать, но мы делали там много подарков сопернику и теряли важные очки.

– Вопрос по поводу вашего будущего в клубе. Были слухи, что вы продолжите работать с командой, у вас действующий контракт. Есть ли уже какое-нибудь официальное решение по этому поводу?

– Конечно, контракт у меня есть. Но закончилась игра – думаю, будем разговаривать с президентом, все-таки решать, как мы будем двигаться дальше, какое у нас будет понимание на следующий год, будем ли мы работать или нет”, – сказал Кучер.