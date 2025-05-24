Матч в статусе чемпиона. Стартовые составы на матч Динамо - Колос

"Динамо" в последнем туре УПЛ сыграет с "Колосом".

Александр Шовковский выставил такой состав:

Моргун - Караваев. Биловар, Дячук, Вивчаренко - Бражко - Волошин, Пихаленок, Рубчинский, Брагару - Ванат.

Состав Руслана Костышина:

Горох - Цуриков, Бурда, Козык, Владою - Демченко - Ррапай, Гагно - Велетень, Ковталюк, Гусол.

Команды играют между собой 14-й матч. 7 побед на стороне "Динамо", в одном матче победил "Колос", еще 5 встреч закончились вничью.

К матчу "Динамо" подходит в статусе чемпиона УПЛ, имея 69 баллов, "Колос" - десятый с 35-ю баллами.

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Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.