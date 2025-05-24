  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч в статусе чемпиона. Стартовые составы на матч Динамо - Колос

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч в статусе чемпиона. Стартовые составы на матч Динамо - Колос

Премьер-лига
Обновлено

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени

Матч в статусе чемпиона. Стартовые составы на матч Динамо - Колос

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

"Динамо" в последнем туре УПЛ сыграет с "Колосом".

Александр Шовковский выставил такой состав:

Моргун - Караваев. Биловар, Дячук, Вивчаренко - Бражко - Волошин, Пихаленок, Рубчинский, Брагару - Ванат.

Состав Руслана Костышина:

Горох - Цуриков, Бурда, Козык, Владою - Демченко - Ррапай, Гагно - Велетень, Ковталюк, Гусол.

Команды играют между собой 14-й матч. 7 побед на стороне "Динамо", в одном матче победил "Колос", еще 5 встреч закончились вничью.

К матчу "Динамо" подходит в статусе чемпиона УПЛ, имея 69 баллов, "Колос" - десятый с 35-ю баллами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Динамо – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Стала известна дата награждения Александрии серебряными медалями УПЛ
Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости