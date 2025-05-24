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Матч в статусе чемпиона. Стартовые составы на матч Динамо - Колос
Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени
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"Динамо" в последнем туре УПЛ сыграет с "Колосом".
Александр Шовковский выставил такой состав:
Моргун - Караваев. Биловар, Дячук, Вивчаренко - Бражко - Волошин, Пихаленок, Рубчинский, Брагару - Ванат.
Состав Руслана Костышина:
Горох - Цуриков, Бурда, Козык, Владою - Демченко - Ррапай, Гагно - Велетень, Ковталюк, Гусол.
Команды играют между собой 14-й матч. 7 побед на стороне "Динамо", в одном матче победил "Колос", еще 5 встреч закончились вничью.
К матчу "Динамо" подходит в статусе чемпиона УПЛ, имея 69 баллов, "Колос" - десятый с 35-ю баллами.
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Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.
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