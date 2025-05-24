Премьер-лига
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Черноморец – Александрия 0:0. Обзор матча
Вторая подряд ничья против лидеров
Фото: Чорноморець
"Черноморец" и "Александрия" завершали сезон очным противостоянием в Одессе. Главный тренер "горожан" Руслан Ротань проверил ближайший резерв, однако также и выпустил на поле игроков основы. Но одесситы выстояли против серебряного призера и завоевали пятое очко за последние три тура.
УПЛ, 30 тур
"Черноморец" – "Александрия" 0:0
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