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Черноморец – Александрия 0:0. Обзор матча

Премьер-лига

Вторая подряд ничья против лидеров

Черноморец – Александрия 0:0. Обзор матча

Фото: Чорноморець

UA-Футбол
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"Черноморец" и "Александрия" завершали сезон очным противостоянием в Одессе. Главный тренер "горожан" Руслан Ротань проверил ближайший резерв, однако также и выпустил на поле игроков основы. Но одесситы выстояли против серебряного призера и завоевали пятое очко за последние три тура.

УПЛ, 30 тур

"Черноморец" – "Александрия" 0:0

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