Черноморец – Александрия 0:0. Обзор матча

"Черноморец" и "Александрия" завершали сезон очным противостоянием в Одессе. Главный тренер "горожан" Руслан Ротань проверил ближайший резерв, однако также и выпустил на поле игроков основы. Но одесситы выстояли против серебряного призера и завоевали пятое очко за последние три тура.

УПЛ, 30 тур

"Черноморец" – "Александрия" 0:0