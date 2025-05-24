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Стала известна дата награждения Александрии серебряными медалями УПЛ
Заслуженное достижение "горожан"
Фото: ФК Олександрія
Матчем против "Черноморца" в 30 туре "Александрия" завершила для себя розыгрыш чемпионата Украины сезона 2024/25 гг. В итоге команда финишировала на втором месте.
Как заявил главный тренер "горожан" Руслан Ротань, завтра, 25 мая, состоится награждение команды серебряными медалями УПЛ.
Для "Александрии" это лучшее достижение в истории клуба. Ранее команда завоевывала максимум бронзовые награды чемпионата – в сезоне 2018/19 гг.
"Горожане" набрали 67 очков за 30 матчей. Это на пять баллов больше, чем третий "Шахтер". Также на два зачетных пункта меньше, чем первое "Динамо". Однако киевляне еще проведут сегодня финальный матч сезона против "Колоса".
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