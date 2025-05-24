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Верес - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Верес - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

nkveres.com

Новина українською

Первый матч последнего игрового дня в этой кампании УПЛ. Ровенская и черкасская команда уже не имеют прямых турнирных задач, поэтому это противостояние будет носить прежде всего имиджевый характер.

"Верес" и ЛНЗ имеют неудачные серии в украинском первенстве. В частности, подопечные Олега Шандрука проиграли все последние 4 поединка, а коллектив Романа Григорчука во всех последних 5 матчах непременно играл вничью.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок заключительного тура УПЛ сезона 2024/2025 Верес"Верес" - ЛНЗЛНЗ состоится в воскресенье, 25-го мая 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на стадионе "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция матча Верес - ЛНЗ
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Верес (Ровно) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
UA-Football
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