Без резких движений. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 0:0

В матче 30-го тура УПЛ у "Черноморца" и "Александрии" не было турнирной мотивации. Одесситы еще по итогам предыдущего тура вылетели в Первую лигу, александрийцы тогда же обеспечили себе серебряные награды. Так что сегодня оба коллектива играли в свое удовольствие.

Без давления и без резких движений. 0:0 – это итог, который останется в истории. А в фотоархивах останутся кадры фотокорреспондента UA-Футбол Анатолия Спицы, который побывал на матче.

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Фотогалерея