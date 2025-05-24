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Без резких движений. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Александрия 0:0
Обе команды уже не имели турнирной мотивации
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В матче 30-го тура УПЛ у "Черноморца" и "Александрии" не было турнирной мотивации. Одесситы еще по итогам предыдущего тура вылетели в Первую лигу, александрийцы тогда же обеспечили себе серебряные награды. Так что сегодня оба коллектива играли в свое удовольствие.
Без давления и без резких движений. 0:0 – это итог, который останется в истории. А в фотоархивах останутся кадры фотокорреспондента UA-Футбол Анатолия Спицы, который побывал на матче.
Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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