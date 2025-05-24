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УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось...

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы расстраивают чемпиона

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось...

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского носил прежде всего имиджевый характер. Киевляне за тур до этого официально повесили себе на грудь третью золотую звезду. Ну а ковалевцы еще раньше обезопасили себя от потенциального попадания в зону стыков. К тому же, это противостояние стало знаковым для бывших представителей "Динамо" в составе "Колоса" - Цурикова и Бурды.

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось... - изображение 1

Как и ожидалось, Александр Шовковский применил свой любимый прием - масштабную ротацию. Последний раз в этой кампании домашнюю публику "бело-синих" вышли радовать резервисты. Из ключевых исполнителей основной обоймы на поле были разве что Бражко, Волошин и Ванат. В то же время, Руслан Костышин выставил на эту игру сильнейших из своего ростера.

Если же говорить о сценарии матча, то никакого сюрприза не произошло. Большинство игрового времени динамовцы "плели кружева" вокруг штрафной зоны гостей и спокойно контролировали мяч. Ковалевцам же, закономерно, отводилась роль второго номера в логове уже действующего чемпиона.

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось... - изображение 2

До экватора первого тайма самый острый момент был у Ваната. Но во-первых там был офсайд, а во-вторых - и сам лучший бомбардир первенства попал ощутимо выше рамки ворот. За "Колос" демонстрацией навыками дриблинга отвечал Гусол - 19-летний вингер на фланге классно накрутил Вивчаренко. Но Артем уж слишком картинно упал после касания, поэтому главный арбитр Блавацкий не повелся на этот трюк.

Тем не менее, "Динамо" преобладало в контексте создания моментов и через полчаса после стартового свистка таки сумели распечатать ворота гостей. В частности, Бражко воспользовался обрезкой в центре от соперника и выполнил заброс в штрафную площадку, две скидки поочередно от Рубчинского и Ваната, а Пихаленок был первым на подборе и прошил резким ударом Гороха. Примечательно, что этот мяч был забит из-под экс-динамовца - вышеупомянутого Бурды.

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось... - изображение 3

Ковалевцам нужно было что-то менять, и Костышин не стал тянуть с решениями. Коуч в перерыве сделал двойную замену, что сразу принесло свои плоды. Свежий Сидоров, буквально через минуту после выхода на поле, пробил Моргуна и установил паритет на табло. Примечательно, что голевую передачу выполнил румын Владой, тем самым реабилитировавшись за свою ошибку в первой половине встречи.

После этого игра окончательно выровнялась. "Колос" поймал определенный кураж, а второй состав "Динамо" наоборот - стал заметно нервничать. При этом, "бело-синие" начали действовать заметно примитивнее в атаке. По сути от киевлян все начало сводиться к хаотичным верховым забросам и подачам.

СаШо пытался взбудоражить игру своей команды и начал выпускать лидеров. Сначала на поле появились Шапаренко и Кабаев, а чуть позже одновременно вышли Ярмоленко и Буяльский. Тем не менее, опасность создавал "Колос". С линии штрафной зоны на технику пробивал Великан, но Моргун показал, что стоит в воротах не для красоты и парировал этот удар в прыжке.

Хозяева пытались давить в концовке, однако как такового фундаментального штурма не получилось и счет уже больше не менялся. Абсолютно закономерный результат, при равных статистических показателях.

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось... - изображение 4

"Колос" в очередной раз уже, после возвращения в клуб Костышина, огорчает фаворита. Ковалевцы завершают эту кампанию в нижней части турнирной таблицы, ну а "Динамо" так и осталось непобедимым в этом чемпионате.

Хотя, и полноценного праздника перед родной публикой, к сожалению для киевлян, не получилось. Подопечные Шовковского заметно "смазали" послевкусие от этого сезона, расписав 5 ничьих в последних 6-ти матчах.

УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось... - изображение 5

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е мая

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Динамо "Динамо" - "Колос" Колос 1:1

Голы: Пихаленок 31 - Сидоров 47

"Динамо": Моргун - Вивчаренко, Дячук, Биловар, Караваев - Бражко - Брагару (Кабаев 68), Рубчинский (Буяльский 76), Пихаленок (Шапаренко 68), Волошин (Ярмоленко 76) - Ванат.

Запасные: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Анхель, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Дубинчак, Михайленко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Колос": Горох - Цуриков, Бурда, Козик, Владой (Поправка 74) - Ррапай (Ореховский 83), Демченко (Теллес 46), Гагно (Безручук 88) - Велетень, Ковталюк (Сидоров 46), Гусол (Кузык 83).

Запасные: Пахолюк, Мысак, Поправка, Сухарь, Шершень, Теллес, Ореховский, Безручук, Криворучко, Кузык, Сидоров.

Главный тренер: Руслан Костышин.

Предупреждения: Пихаленок 45, Ореховский 89.

Арбитр: Блавацкий Роман.

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Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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1 голосов
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.05.2025 в 20:10
Яке свято, гра останні 10 матчів, це гра середняка УПЛ, і особливо сьогодні. Бідний Колос спочатку боявся, а потім то боятись нічого, король то голий. Ні тактики гри, ні організації, одні перепасовки поперек поля і воротарю. В нападі, як завжди в останніх матчах, нічого не можуть, нападаючих немає, середньої лінії немає. Ні один гравець Динамо не може обіграти один в один, а звідси пусті навіси в штрафну, які просто нікому завершити. З такою грою в Європі, як хоче Суркіс, робити нічого, це зрозуміло. Те що в середній лінії і нападі ситуація ахова, в першу чергу, я думаю, що у Шовковсько всі тренери захисники, воротарі, півзахисник минулий Гусєв взагалі невідомо що робить, як тренер, тільки щось постійно нашіптує Шовковському, який до речі теж минулий воротар. То хто ж навчить гравців нападати і обігрівати?
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Комментарии 2
LEVgcUqs (Чернігів)
24.05.2025 в 20:10
Яке свято, гра останні 10 матчів, це гра середняка УПЛ, і особливо сьогодні. Бідний Колос спочатку боявся, а потім то боятись нічого, король то голий. Ні тактики гри, ні організації, одні перепасовки поперек поля і воротарю. В нападі, як завжди в останніх матчах, нічого не можуть, нападаючих немає, середньої лінії немає. Ні один гравець Динамо не може обіграти один в один, а звідси пусті навіси в штрафну, які просто нікому завершити. З такою грою в Європі, як хоче Суркіс, робити нічого, це зрозуміло. Те що в середній лінії і нападі ситуація ахова, в першу чергу, я думаю, що у Шовковсько всі тренери захисники, воротарі, півзахисник минулий Гусєв взагалі невідомо що робить, як тренер, тільки щось постійно нашіптує Шовковському, який до речі теж минулий воротар. То хто ж навчить гравців нападати і обігрівати?
Ответить
0
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.05.2025 в 20:01
Та я розумію, у автора того заголовку велике горе, бо Динамо - чемпіон! ))
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