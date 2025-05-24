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Колос сравнивает счет в матче с Динамо

Премьер-лига

1:1

Колос сравнивает счет в матче с Динамо

Фото: ФК Колос

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В последней встрече субботы столичное "Динамо" принимает "Колос" в рамках 30-го тура УПЛ. На 31-й минуте подопечные Шовковского сделали счет 1:0 в свою пользу.

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Валентин Рубчинский сбросил мяч головой после заброса с глубины, Владислав Ванат в касание отдал на Пихаленка, Александр набежал и также в касание расстрелял ворота гостей.

На старте второго тайма "Колос" сравнивает счет в матче. Штефан Владою навесил с правого фланга, Алексей Сидоров отклеился от Владимира Бражко и с линии вратарской протолкнул мяч в сетку.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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