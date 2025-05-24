Колос сравнивает счет в матче с Динамо

В последней встрече субботы столичное "Динамо" принимает "Колос" в рамках 30-го тура УПЛ. На 31-й минуте подопечные Шовковского сделали счет 1:0 в свою пользу.

Валентин Рубчинский сбросил мяч головой после заброса с глубины, Владислав Ванат в касание отдал на Пихаленка, Александр набежал и также в касание расстрелял ворота гостей.

На старте второго тайма "Колос" сравнивает счет в матче. Штефан Владою навесил с правого фланга, Алексей Сидоров отклеился от Владимира Бражко и с линии вратарской протолкнул мяч в сетку.