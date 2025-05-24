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УПЛ. Рух – Шахтер 1:1. Обзор матча
Завершили сезон без победителя
Фото - ФК Рух
В первом тайме команды нанесли 1 удар в створ на двоих. После перерыва обе стороны активизировались, поэтому быстро обменялись забитыми мячами.
"Желто-черные" поднялись на седьмую строчку (38 баллов), но это еще их не итоговая позиция. "Горняки" набрали в этом чемпионате 62 очка.
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УПЛ. 30 тур
Арена Львов (Львов), 1 550 зрителей
Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 46
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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