УПЛ. Рух – Шахтер 1:1. Обзор матча

В первом тайме команды нанесли 1 удар в створ на двоих. После перерыва обе стороны активизировались, поэтому быстро обменялись забитыми мячами.

"Желто-черные" поднялись на седьмую строчку (38 баллов), но это еще их не итоговая позиция. "Горняки" набрали в этом чемпионате 62 очка.

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УПЛ. 30 тур

Арена Львов (Львов), 1 550 зрителей

Рух – Шахтер 1:1

Голы: Фаал, 58 – Эгиналду, 46