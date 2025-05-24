  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Марино Пушич покинул Шахтер

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Марино Пушич покинул Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Все-таки это произошло

Официально. Марино Пушич покинул Шахтер

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Хорватский тренер Марино Пушич покинул "Шахтер". Об этом дончане сообщили на своем официальном сайте.

Вместе с наставником клуб оставил весь тренерский штаб Пушича.

"Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высокий уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельное спасибо за активную поддержку Украины и украинцев.

Желаем новых профессиональных свершений, красивых побед и больших достижений в будущем!” – говорится в обращении "Шахтера".

Пушич возглавил "горняков" 23 октября 2023 года. За 71 матч под его руководством команда 44 раза победила, в 14 матчах проиграла и 13 поединков завершила вничью. В среднем "горняки" забивали 1,96 гола за игру, а пропускали один мяч за поединок.

"Шахтер" за этот период выиграл два Кубка Украины и однажды – чемпионский титул. В том числе трофей Кубка в этом году стал рекордным для украинского футбола – 15 по счету.

Также в прошлом сезоне "горняки" остановились в еврокубках на стадии квалификации плей-офф раунда финала Лиги Европы, а в этом сезоне не вышли из основного этапа Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде
yellow-arrow
Чемпион закончил сезон без поражений в УПЛ. Такое в чемпионате Украины случается не впервые
yellow-arrow
УПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось...
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости