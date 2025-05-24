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Официально. Марино Пушич покинул Шахтер
Все-таки это произошло
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хорватский тренер Марино Пушич покинул "Шахтер". Об этом дончане сообщили на своем официальном сайте.
Вместе с наставником клуб оставил весь тренерский штаб Пушича.
"Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высокий уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельное спасибо за активную поддержку Украины и украинцев.
Желаем новых профессиональных свершений, красивых побед и больших достижений в будущем!” – говорится в обращении "Шахтера".
Пушич возглавил "горняков" 23 октября 2023 года. За 71 матч под его руководством команда 44 раза победила, в 14 матчах проиграла и 13 поединков завершила вничью. В среднем "горняки" забивали 1,96 гола за игру, а пропускали один мяч за поединок.
"Шахтер" за этот период выиграл два Кубка Украины и однажды – чемпионский титул. В том числе трофей Кубка в этом году стал рекордным для украинского футбола – 15 по счету.
Также в прошлом сезоне "горняки" остановились в еврокубках на стадии квалификации плей-офф раунда финала Лиги Европы, а в этом сезоне не вышли из основного этапа Лиги чемпионов.
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