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Чемпион закончил сезон без поражений в УПЛ. Такое в чемпионате Украины случается не впервые
Динамо и Шахтеру в разные годы такое покорялось
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Динамо" (Киев) закончило сезон 2024/25 на первом месте в УПЛ. Киевляне в семнадцатый раз за время Независимости Украины стали чемпионами (всего чемпионских титулов – тридцать). И в четвертый раз в истории "Динамо" удалось пройти чемпионат Украины без поражений.
Три предыдущих случая фиксировались в сезонах 1999/00, 2006/07 и 2014/15.
Также однажды чемпионат Украины без поражений закончил донецкий "Шахтер". Это случилось в сезоне 2001/02.
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Следовательно, всего пять раз чемпион Украины проходил дистанцию без поражений.
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