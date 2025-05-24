Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде

В последнем туре УПЛ на 74-й минуте матча против "Руха" на поле вышел 20-летний защитник Николай Огарков. Это его дебютное появление в первой команде "горняков".

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В прошлой встрече с "Ингульцом" он уже был на скамейке запасных, но не попал в список замен. Николай начал играть в академии "Шахтера" с 13 лет.

С сезона 2022/23 выступает в составе U-19 и провел в чемпионате соответствующей возрастной категории 69 поединков. Также в его активе 16 матчей в Юношеской лиге УЕФА.