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Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде

Премьер-лига

Труд и терпение привели футболиста на самую высокую ступень в клубе

Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В последнем туре УПЛ на 74-й минуте матча против "Руха" на поле вышел 20-летний защитник Николай Огарков. Это его дебютное появление в первой команде "горняков".

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В прошлой встрече с "Ингульцом" он уже был на скамейке запасных, но не попал в список замен. Николай начал играть в академии "Шахтера" с 13 лет.

Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде - изображение 1

С сезона 2022/23 выступает в составе U-19 и провел в чемпионате соответствующей возрастной категории 69 поединков. Также в его активе 16 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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