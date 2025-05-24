Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Шахтера, выступающий в академии более 6 лет, дебютировал в первой команде
Труд и терпение привели футболиста на самую высокую ступень в клубе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В последнем туре УПЛ на 74-й минуте матча против "Руха" на поле вышел 20-летний защитник Николай Огарков. Это его дебютное появление в первой команде "горняков".
В прошлой встрече с "Ингульцом" он уже был на скамейке запасных, но не попал в список замен. Николай начал играть в академии "Шахтера" с 13 лет.
С сезона 2022/23 выступает в составе U-19 и провел в чемпионате соответствующей возрастной категории 69 поединков. Также в его активе 16 матчей в Юношеской лиге УЕФА.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000