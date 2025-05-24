Динамо увеличило свою беспроигрышную серию в УПЛ до 32 матчей

В 30 туре чемпионата Украины "Динамо" дома сыграло с "Колос" вничью. Таким образом киевляне продолжили свою беспроигрышную серию в рамках УПЛ.

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Теперь она равна 32 матчам. Кроме всех 30 поединков текущего сезона "Динамо" также не проиграло в двух заключительных турах предыдущего чемпионата: в матчах против "Кривбасса" (3:1) и "Руха" (2:1).

Последнее поражение киевлян в чемпионате датируется 11 мая. Тогда гол Георгия Судакова с пенальти стал единственным в "Классическом" между "Шахтером" и "Динамо" во Львове.

Также домашняя серия без поражений в УПЛ увеличилась до 25 встреч.