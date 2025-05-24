"Хочется бороться за самые высокие места": Пономарев – о сезоне 2024/25

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "горняками" и коротко подытожил сезон в исполнении "желто-черных".

"Каждый матч с "Шахтером" – дополнительная мотивация для футболистов. Эта игра не была исключением и мы хотели достичь положительного результата. Второй тайм не начался плохо для нас. Просто в конкретном эпизоде ​​произошла индивидуальная ошибка. Это особенность молодых игроков. Дальше нам удалось сравнить счет и сыграть вничью. Я благодарен игрокам за то, что хоть они и решили свои турнирные задачи, но каждый матч играли до конца и выкладывались по полной. Если коротко подытожить сезон, то он был неоднозначен. В прошлом году мы заняли шестое место и до последнего тура боролись за еврокубки. В этом году "Рух" занял седьмую строчку в турнирной таблице. И будто эти места рядом, но настроение у ребят и вообще в клубе другое – все хотели сыграть лучше и быть выше в таблице”.

"Были хорошие моменты, были и досадные, но учитывая обстоятельства, команда выступила неплохо. Зимой из ушли пятеро футболистов и это была серьезная потеря для нас. Но команда смогла мобилизоваться и доказать, что мы очень конкурентные с теми игроками, которые остались в клубе. Непросто сохранять концентрацию, ведь когда повсюду говорят, что команда ни за что не борется и выполнила свои задачи, то на ребят это влияет. У нас молодая команда, и мы доносили до игроков, что они должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы прогрессировать. Юные игроки не имеют права играть без самоотдачи. Конечно, не все получалось технически или тактически, но все же наши футболисты старались и за это я их хочу поблагодарить”.

Читайте также Тренер Руха рассказал, удалось ли его команде решить турнирные задачи в этом сезоне УПЛ

"Хочется бороться за самые высокие места и чтобы прогресс клуба был постепенным. Сначала юношеская команда "Руха" дважды подряд становилась чемпионом в категории U-19. Потом практически все ребята из этого состава заиграли на уровне УПЛ если не в "Рухе", то в других командах. Поэтому считаю, что у наших игроков еще есть перспективы улучшить свои результаты – нужно дальше работать и справиться с новыми вызовами. Пока нет разговоров о том, что кто-то из футболистов придет, покинет команду летом. По завершении сезона будет встреча с руководством клуба, где мы обсудим планы на будущее. Сейчас команду ждет отпуск. Мы соберемся и приступим к подготовке к новому сезону в середине июня”, – рассказал тренер.

"Рух" набрал 38 очков по итогам чемпионата.