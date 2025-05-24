  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко: За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики

Премьер-лига

Поблагодарил всех

Ярмоленко: За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков киевского клуба с завоеванным чемпионством УПЛ.

"Когда ты чего-то достигаешь, то, я считаю, всегда надо говорить "Спасибо". Прежде всего хочу сказать спасибо своим родителям, которые здесь присутствуют. Потому что это те люди, которые всегда были рядом – когда были падения и взлеты".

"Во-вторых, хочу поблагодарить всех вас – работников клуба, болельщиков, президентов. Я горжусь, что являюсь частью этого клуба. За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики. Я горжусь тем, что сейчас вместе с вами праздную это чемпионство".

Читайте такжеУПЛ. Динамо - Колос 1:1. Праздника не получилось...

"Следующие, кого хочу поблагодарить – это вас (обращается к болельщикам). Вы - лучшие. Вы делаете нас сильнее своей критикой. Но когда вы нас поддерживаете, у нас появляются крылья. Мы понимаем, за какой клуб выступаем".

"И еще хочу поблагодарить наших защитников, наших военных, без которых этот чемпионат не состоялся бы. Всех с чемпионством".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Арда Туран в Шахтере: рискованный вызов или проект на будущее?
yellow-arrow
УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча
yellow-arrow
Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
24.05.2025 в 21:23
особенно в ЛЕ
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
aleks68
24.05.2025 в 21:23
особенно в ЛЕ
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
24.05.2025 в 20:43
Європа показала на скільки мужики. До ярмоленка притензій 0
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости