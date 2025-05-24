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Ярмоленко: За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики
Поблагодарил всех
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков киевского клуба с завоеванным чемпионством УПЛ.
"Когда ты чего-то достигаешь, то, я считаю, всегда надо говорить "Спасибо". Прежде всего хочу сказать спасибо своим родителям, которые здесь присутствуют. Потому что это те люди, которые всегда были рядом – когда были падения и взлеты".
"Во-вторых, хочу поблагодарить всех вас – работников клуба, болельщиков, президентов. Я горжусь, что являюсь частью этого клуба. За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики. Я горжусь тем, что сейчас вместе с вами праздную это чемпионство".
"Следующие, кого хочу поблагодарить – это вас (обращается к болельщикам). Вы - лучшие. Вы делаете нас сильнее своей критикой. Но когда вы нас поддерживаете, у нас появляются крылья. Мы понимаем, за какой клуб выступаем".
"И еще хочу поблагодарить наших защитников, наших военных, без которых этот чемпионат не состоялся бы. Всех с чемпионством".
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