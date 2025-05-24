Ярмоленко: За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков киевского клуба с завоеванным чемпионством УПЛ.

"Когда ты чего-то достигаешь, то, я считаю, всегда надо говорить "Спасибо". Прежде всего хочу сказать спасибо своим родителям, которые здесь присутствуют. Потому что это те люди, которые всегда были рядом – когда были падения и взлеты".

"Во-вторых, хочу поблагодарить всех вас – работников клуба, болельщиков, президентов. Я горжусь, что являюсь частью этого клуба. За этот год было много тяжелых моментов, но мы держались как мужики. Я горжусь тем, что сейчас вместе с вами праздную это чемпионство".