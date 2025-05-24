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Шовковский: Динамо вернуло золото в Киев. И сделало это без единого поражения

Премьер-лига

Мнение главного тренера

Шовковский: Динамо вернуло золото в Киев. И сделало это без единого поражения

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил фанатов столичного гранда с золотом УПЛ.

"Поздравляю всех с чемпионским сезоном. Безусловно, хочется благодарить всех причастных к этому успеху. Мы вернули чемпионство в свой город. Киев этого заслуживает. Спасибо за это городу".

"Нет ни одного человека, который работает в клубе, чтобы он не заслуживал быть отмеченным сегодня. Это работники, которые готовят поле, это люди на базе, которые помогают нам, это транспортный отдел, который помогает нам преодолевать непростой логистический путь, который мы преодолеваем в Украине или за рубежом".

"Спасибо всем работниками офисного отдела, они нам очень помогают – спасибо".

"Спасибо нашим болельщикам. Футбол – игра для вас. Вы знаете, 14 раз как игрок я был причастен к тому, что команда выигрывала чемпионат Украины. Сегодня впервые я причастен к этому как тренер – и это совсем другие ощущения. И за это спасибо руководству клуба: за доверие, за поддержку".

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"А самое приятное то, что сегодняшняя наша победа – это победа юбилейная, 30-я, которая добавляет нам еще одну звезду. И эту звезду мы хотим посвятить нашим воинам, нашим защитникам. Это звезда благодарности. Они делают все возможное для того, чтобы в наших домах был мир. Они защищают наши дома, нашу землю. Большой им поклон. Это – ваша звезда. Большая вам благодарность".

"А я еще раз поздравляю Киев, еще раз поздравляю вас с победой, с чемпионством. И хочу напомнить вам, что мы это сделали без единого поражения. "Динамо" – чемпион".

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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aleks68
24.05.2025 в 21:22
скажи спасибо пушичу.
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Комментарии 4
aleks68
24.05.2025 в 21:22
скажи спасибо пушичу.
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.05.2025 в 21:19
Пане тренер, так ваша заслуга викликав чемпіонство, але з такою організацією гри, тактикою, далеко Динамо не заїде. В слідуючому сезоні чемпіонства з такою грою не бачити, не говорячи за Європу. Шовковському терміново потрібно змінити тренерів у команді. Ні одного минулого нападаючого немає в помічниках, одні захисники і воротарі. І Шовковський воротар, і що він навчить гравців нападати? Невідомо, що робить Гусєв в асистентах Шовковсько, щось постійно нашіптує Шовковському під час гри, як якийсь суфлер, горе та й годі.
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2
Morphyk7 (Черновцы)
24.05.2025 в 20:48
Нехай вболівальники динамо не ображаються, але, на мою думку, дуже багато пафосу на рахунок зірки. Дуже багато слів і жодного про якість гри. Так, без поразок. Але було з ким грати? Навіть не європейськи середняки все показали
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2
1
Лекарь (село Дарниця)
24.05.2025 в 21:37
Маємо що маємо. В нас немає іншої УПЛ
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