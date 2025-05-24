Шовковский: Динамо вернуло золото в Киев. И сделало это без единого поражения

Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил фанатов столичного гранда с золотом УПЛ.

"Поздравляю всех с чемпионским сезоном. Безусловно, хочется благодарить всех причастных к этому успеху. Мы вернули чемпионство в свой город. Киев этого заслуживает. Спасибо за это городу".

"Нет ни одного человека, который работает в клубе, чтобы он не заслуживал быть отмеченным сегодня. Это работники, которые готовят поле, это люди на базе, которые помогают нам, это транспортный отдел, который помогает нам преодолевать непростой логистический путь, который мы преодолеваем в Украине или за рубежом".

"Спасибо всем работниками офисного отдела, они нам очень помогают – спасибо".

"Спасибо нашим болельщикам. Футбол – игра для вас. Вы знаете, 14 раз как игрок я был причастен к тому, что команда выигрывала чемпионат Украины. Сегодня впервые я причастен к этому как тренер – и это совсем другие ощущения. И за это спасибо руководству клуба: за доверие, за поддержку".