Буяльский: Я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский обратился к болельщикам во время награждения команды в честь чемпионства киевлян.

"Для меня большая честь быть капитаном киевского "Динамо". Я в жизни не мог подумать, что это произойдет со мной".

Хочу сказать слова благодарности: нашим работникам клуба, которые работают во благо команды, нашим президентам клуба, которые делают все для того, чтобы клуб развивался. Мы – "Динамо" Киев, мы добились с вами все вместе вершины чемпионата Украины.

Но вершина еврокубков еще впереди. И я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене. "Динамо" – чемпион!" – сказал Буяльский.