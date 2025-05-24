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Буяльский: Я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене

Премьер-лига

Также поблагодарил всех

Буяльский: Я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский обратился к болельщикам во время награждения команды в честь чемпионства киевлян.

"Для меня большая честь быть капитаном киевского "Динамо". Я в жизни не мог подумать, что это произойдет со мной".

Хочу сказать слова благодарности: нашим работникам клуба, которые работают во благо команды, нашим президентам клуба, которые делают все для того, чтобы клуб развивался. Мы – "Динамо" Киев, мы добились с вами все вместе вершины чемпионата Украины.

Но вершина еврокубков еще впереди. И я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене. "Динамо" – чемпион!" – сказал Буяльский.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии
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andrey B
24.05.2025 в 21:35
не надорвитесь
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Комментарии 3
andrey B
24.05.2025 в 21:35
не надорвитесь
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0
1
LEVgcUqs (Чернігів)
24.05.2025 в 21:05
Поживемо, побачимо.
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1
Morphyk7 (Черновцы)
24.05.2025 в 20:50
З такою організацією гри, з таким браком, мало хто впевнений
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