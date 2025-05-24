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Буяльский: Я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене
Также поблагодарил всех
fcdynamo.com
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский обратился к болельщикам во время награждения команды в честь чемпионства киевлян.
"Для меня большая честь быть капитаном киевского "Динамо". Я в жизни не мог подумать, что это произойдет со мной".
Хочу сказать слова благодарности: нашим работникам клуба, которые работают во благо команды, нашим президентам клуба, которые делают все для того, чтобы клуб развивался. Мы – "Динамо" Киев, мы добились с вами все вместе вершины чемпионата Украины.
Но вершина еврокубков еще впереди. И я уверен, что в следующем году мы вас обрадуем на международной арене. "Динамо" – чемпион!" – сказал Буяльский.
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