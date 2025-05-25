Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение

"Динамо" предпочло бы выиграть этот матч, но главное было все же не проиграть. Ведь благодаря этому результату удалось пройти весь сезон без поражений в УПЛ. Об этом на церемонии награждения говорил Александр Шовковский, это отмечают журналисты и эксперты.

Матч был действительно знаковый не событиями на поле, а тем, что происходило после – церемонией награждения. В эпицентре событий побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая подготовила фотогалерею.

Фотогалерея