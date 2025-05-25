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Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение

Премьер-лига

Динамо закончило чемпионат без поражений

Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" предпочло бы выиграть этот матч, но главное было все же не проиграть. Ведь благодаря этому результату удалось пройти весь сезон без поражений в УПЛ. Об этом на церемонии награждения говорил Александр Шовковский, это отмечают журналисты и эксперты.

Матч был действительно знаковый не событиями на поле, а тем, что происходило после – церемонией награждения. В эпицентре событий побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая подготовила фотогалерею.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 10Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 5Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 6Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 7Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 8Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 9Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 1Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 2Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 3Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение - фото 4
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