УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча

В первом тайме хозяева открыли счет, но после перерыва в составе "хлеборобов" отличился Алексей Сидоров, которой начинал встречу на скамейке запасных. Подопечные Шовковского уверенно контролировали мяч (67%), но по моментам коллектив Костышина не очень уступал столичному гранду.

Киевляне завершают сезон, набрав 70 очков. Клуб из Ковалевки – девятый (36 баллов).

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УПЛ. 30 тур

Стадион им. Валерия Лобановского (Киев), 3 650 зрителей

Динамо – Колос 1:1

Голы: Пихаленок, 31 – Сидоров, 47