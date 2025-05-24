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УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча

Премьер-лига

Ковалевка не проиграла на поле чемпиона

УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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В первом тайме хозяева открыли счет, но после перерыва в составе "хлеборобов" отличился Алексей Сидоров, которой начинал встречу на скамейке запасных. Подопечные Шовковского уверенно контролировали мяч (67%), но по моментам коллектив Костышина не очень уступал столичному гранду.

Киевляне завершают сезон, набрав 70 очков. Клуб из Ковалевки – девятый (36 баллов).

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УПЛ. 30 тур

Стадион им. Валерия Лобановского (Киев), 3 650 зрителей

Динамо – Колос 1:1

Голы: Пихаленок, 31 – Сидоров, 47

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Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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