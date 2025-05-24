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УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча
Ковалевка не проиграла на поле чемпиона
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В первом тайме хозяева открыли счет, но после перерыва в составе "хлеборобов" отличился Алексей Сидоров, которой начинал встречу на скамейке запасных. Подопечные Шовковского уверенно контролировали мяч (67%), но по моментам коллектив Костышина не очень уступал столичному гранду.
Киевляне завершают сезон, набрав 70 очков. Клуб из Ковалевки – девятый (36 баллов).
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УПЛ. 30 тур
Стадион им. Валерия Лобановского (Киев), 3 650 зрителей
Голы: Пихаленок, 31 – Сидоров, 47
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