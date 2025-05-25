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Четыре команды. Определилась еврокубковая заявка Украины 2025/26: стартовые позиции, посев, гарантии

Премьер-лига

Одна команда – в Лигу чемпионов, одна – в Лигу Европы, две – в Лигу конференций

Четыре команды. Определилась еврокубковая заявка Украины 2025/26: стартовые позиции, посев, гарантии

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Закончился украинский внутренний сезон 2024/25 – чемпионат и Кубок. По итогам сформировалась еврокубковая заявка Украины на сезон 2025/26.

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Всего на международной арене в новом сезоне от Украины сыграют четыре команды: одна команда – в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, две – в Лиге конференций.

  • "Динамо" – Лига чемпионов (старт во втором квалификационном раунде);
  • "Шахтер" – Лига Европы (старт в первом квалификационном раунде или основном этапе);
  • "Александрия" – Лига конференций (старт во втором квалификационном раунде);
  • "Полесье" – Лига конференций (старт во втором квалификационном раунде).

На пути к основному раунду Лиги чемпионов у "Динамо" будет три соперника. Для гарантирования себе основного этапа любого из евротурниров киевлянам нужно пройти одного соперника из трех.

"Александрия" и "Полесье" на пути к еврокубковой осени должны пройти трех соперников – без права на ошибку.

Стартовая позиция "Шахтера" еще определяется. Если "горнякам" удастся автоматически выйти в основной этап Лиги Европы, то будут гарантированы восемь матчей осенью-зимой. Если придется играть квалификацию, то на пути к основному этапу Лиги Европы будут четыре соперника. Для того, чтобы гарантировать себе хотя бы Лигу конференций, нужно пройти трех из четырех соперников.

"Полесье" и "Александрия" будут не сеяными на каждом этапе квалификации (за исключением ситуаций, когда удастся обыграть рейтингового соперника и забрать его рейтинг).

"Шахтер" в случае прохождения квалификации будет в посеве в каждом раунде (за исключением ситуации с понижением в Лигу конференций при поражении низкорейтинговой команде в Лиге Европы).

"Динамо" будет в посеве во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и вне посева – в третьем и четвертом (плей-офф).

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