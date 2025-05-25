Смена тренера помогла. Определился последний представитель Украины в еврокубках 2025/26

Состоялись все матчи последнего, 30-го тура УПЛ. В итоге определилась четвертая команда, которая будет представлять Украину в еврокубках 2025/26.

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Ею стало житомирское "Полесье", которое сумело выиграть конкуренцию у "Кривбасса" и "Карпат". Примечательно, что на финишной прямой "волки" уволили главного тренера Имада Ашура.

"Полесье" второй раз в своей истории (как и в прошлом году) сыграет в Лиге конференций. Старт будет взят со второго квалификационного раунда. На пути к основному этапу – три соперника, права на ошибку нет. При жеребьевке "Полесье" будет вне посева.

Добавим, что тремя другими представителями Украины в еврокубках 2025/26 являются "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтер" (Лига Европы) и "Александрия" (Лига конференций).