Вручение чемпионского титула УПЛ 24/25. ВИДЕО церемонии награждения Динамо

Киевское "Динамо" на прошлой неделе после матча против "Черноморца" в Одессе официально стало чемпионом Украины. Награждение проходило сегодня после матча против "Колоса" в Киеве.

"Бело-синие" на своем официальном YouTube канале опубликовали полную церемонию награждения.

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Сначала слово взяли капитан "Динамо" Виталий Буяльский и вице-капитан команды Андрей Ярмоленко. Позже к микрофону подошел и главный тренер Александр Шовковский. Их выступления сопровождались овациями от болельщиков, которые, несмотря на дождь, остались на церемонию награждения.

Добавим, что перед этим также прошла церемония вручения медалей и трофея "Динамо" U19 - они стали чемпионами юношеского первенства.