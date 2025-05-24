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Вручение чемпионского титула УПЛ 24/25. ВИДЕО церемонии награждения Динамо
Третья звезда на эмблеме
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" на прошлой неделе после матча против "Черноморца" в Одессе официально стало чемпионом Украины. Награждение проходило сегодня после матча против "Колоса" в Киеве.
"Бело-синие" на своем официальном YouTube канале опубликовали полную церемонию награждения.
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Сначала слово взяли капитан "Динамо" Виталий Буяльский и вице-капитан команды Андрей Ярмоленко. Позже к микрофону подошел и главный тренер Александр Шовковский. Их выступления сопровождались овациями от болельщиков, которые, несмотря на дождь, остались на церемонию награждения.
Добавим, что перед этим также прошла церемония вручения медалей и трофея "Динамо" U19 - они стали чемпионами юношеского первенства.
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