  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вручение чемпионского титула УПЛ 24/25. ВИДЕО церемонии награждения Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вручение чемпионского титула УПЛ 24/25. ВИДЕО церемонии награждения Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Третья звезда на эмблеме

Вручение чемпионского титула УПЛ 24/25. ВИДЕО церемонии награждения Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" на прошлой неделе после матча против "Черноморца" в Одессе официально стало чемпионом Украины. Награждение проходило сегодня после матча против "Колоса" в Киеве.

"Бело-синие" на своем официальном YouTube канале опубликовали полную церемонию награждения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сначала слово взяли капитан "Динамо" Виталий Буяльский и вице-капитан команды Андрей Ярмоленко. Позже к микрофону подошел и главный тренер Александр Шовковский. Их выступления сопровождались овациями от болельщиков, которые, несмотря на дождь, остались на церемонию награждения.

Добавим, что перед этим также прошла церемония вручения медалей и трофея "Динамо" U19 - они стали чемпионами юношеского первенства.

По теме
yellow-arrow
Арда Туран в Шахтере: рискованный вызов или проект на будущее?
yellow-arrow
УПЛ. Динамо – Колос 1:1. Обзор матча
yellow-arrow
Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости