"Звезда благодарности ВСУ": Динамо посвятило 30 чемпионство украинским воинам

Киевское "Динамо" посвятило свою третью звезду над гербом, добытым благодаря 30 в истории чемпионству, украинским воинам. Об этом сообщила прессслужба "бело-синих".

"30-е чемпионство в истории ФК "Динамо" Киев – событие историческое, эмоционально насыщенное и чрезвычайно символическое. Именно в самые трудные для страны времена, когда идет полномасштабная война, эта победа становится мощным сигналом веры, единства и надежды для всей Украины.

Этот трофей – не только спортивное достижение. Это победа, которую мы посвящаем тем, кто делает возможным само существование нашего настоящего. Именно поэтому над гербом нашего клуба появится третья звезда – звезда благодарности Вооруженным силам Украины.

Футбольный клуб "Динамо" Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду – каждому защитнику и каждой защитнице, защищающей нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и признательности.

Это звезда благодарности. Звезда чести. Звезда несокрушимости. ЭТО – ЗВЕЗДА ВСУ!

ФК "Динамо" – это клуб всей Украины. И наша победа – это победа каждого украинца”, – говорится в обращении киевлян.