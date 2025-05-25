Пушич: Трофеи можно не выиграть, но нельзя потерять свой стиль

Уже бывший наставник "горняков" Марино Пушич прокомментировал матч 30-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).

"Считаю, что когда ты выигрываешь один трофей за сезон из двух возможных – это уже хороший сезон. Люди привыкли – возможно, потому, что в прошлом году мы сделали дубль – к мысли, что так может быть каждый год. Но это футбол – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Что касается самих трофеев – здесь всегда 50 на 50. Но если смотреть на сезон в целом, на то, как мы играли, особенно в Лиге чемпионов – думаю, мы показали очень качественный футбол и провели действительно хороший сезон”.

"Сезон не обязательно считается удачным только тогда, когда ты выиграешь трофей. Это важно понимать. Сезон можно считать успешным, если команда растет, демонстрирует качественный футбол, а игроки прогрессируют. Я лучше проиграю турнир, потому что такое может произойти. Трофеи можно не выиграть, но нельзя потерять свой стиль. А у нас свой стиль – и это большая разница”.

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"Это очень важно - учитывая, как много мы работали, сколько изменений провели в этом сезоне, введя в состав много молодых игроков. И когда в команде много молодежи – бывают подъемы и спады, это нормально для процесса развития. Также в национальном чемпионате, по моему мнению, мы заслуживали больше, чем получили. Но в спорте высочайшего уровня важно не только то, что ты заслуживаешь, но то, что ты реально приобретаешь. А мы не смогли это взять – из этого нужно сделать выводы”.

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"Вместе с тем, это был отличный опыт. В Лиге чемпионов мы продемонстрировали себя на все 100% – и по качеству игры, и по набранным очкам против очень серьезных соперников из Европы. Кубок Украины – это вообще нечто фантастическое. Наш путь в финал был самым сложным из всех возможных. Так что, если суммировать, мы выросли как команда, молодые игроки развивались как личности, и к тому же мы все равно выиграли трофей", – рассказал Пушич.

Клуб официально объявил об отставке специалиста. Вместе с главным тренером команду покинул весь его тренерский штаб.