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Бражко: Весь чемпионат прошли на одном дыхании. Хочется в следующем сезоне качественнее сыграть в еврокубках

Премьер-лига

Футболист киевлян – о завершившемся сезоне

Бражко: Весь чемпионат прошли на одном дыхании. Хочется в следующем сезоне качественнее сыграть в еврокубках

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко в эфире УПЛ.ТБ поделился эмоциями от добытого чемпионства.

"Это первое чемпионство для меня. И я очень счастлив, что выиграл первый трофей на профессиональном уровне. Я, сколько мог, столько помогал команде. Мы сделали все это вместе, без поражений.

Приятно, что пришли болельщики, порадовали их, но я хотел победить в матче с "Колосом". Но вышло так, как вышло. Сейчас попразднуем, а дальше готовимся на сборную, а потом уже на еврокубки. Это уже история, нужно забывать”.

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"Сложный сезон. Провальные еврокубки – это самая большая неприятность. Но весь чемпионат прошли на одном дыхании. И это радует. Хочется большего в следующем сезоне, качественнее сыграть в еврокубках.

Для меня первая половина сезона была хорошая, я был доволен. А во второй получил травму, не очень хорошо чувствовал где-то два-три месяца, был определенный дискомфорт и не было много игрового времени, находился в не очень хорошей форме. Но я сейчас себя хорошо ощущаю. Хорошо, что сыграл 90 минут с "Колосом" – это для меня было как подготовка к молодежному Евро”.

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"Много можно вспоминать: и матч с "Кривбассом", когда мы в меньшинстве выиграли, и с "Шахтером", с которым две ничьи вырвали, и "Александрию" обыграли здесь 3:0. Каждый матч по-своему был чемпионский и важный. Каждый пункт был важен, потому что вы видите – 2-3 очка разницы между нами и "Александрией".

Я, можно сказать, окреп, легче отношусь к критике, стал более уверенным в себе. Надеюсь, дальше будет лучше”, – заявил футболист.

Владимир в текущем сезоне провел в УПЛ 22 встречи (3 гола, 2 ассиста).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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