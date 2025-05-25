Карпаты – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Заключительные матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 состоятся сегодня. В одном из таких матчей львовские "Карпаты" примут дома луганскую "Зарю". "Львы" продолжают бороться за еврокубковую позицию, отставая от идущего четвертым "Полесье". Если подопечные Владислава Лупашко играют с немотивированным соперником, у которого уже нет турнирных задач, то житомиряне сыграют важный матч с "Кривбассом", у которого тоже есть шанс в случае победы попасть в европейский турнир. В последних играх сезона точно будет горячо.

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Матч начнется в 18.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 30-й тур. 25.05.2025

Львов, стадион "Украина"

"Карпаты" 18:00 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ