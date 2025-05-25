  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Последний шанс на еврокубки

Карпаты – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fczorya.com

Новина українською

Заключительные матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 состоятся сегодня. В одном из таких матчей львовские "Карпаты" примут дома луганскую "Зарю". "Львы" продолжают бороться за еврокубковую позицию, отставая от идущего четвертым "Полесье". Если подопечные Владислава Лупашко играют с немотивированным соперником, у которого уже нет турнирных задач, то житомиряне сыграют важный матч с "Кривбассом", у которого тоже есть шанс в случае победы попасть в европейский турнир. В последних играх сезона точно будет горячо.

##bettingBlockNewsObjected|[{"url":"https://stattracking.pw/4TCpV2K2", "title":"Favbet", "image":"https://static.ua-football.com/img/upload/21/2a9869.png", "coef1":"1.75", "coef2":"3.70", "coef3":"5.00"}]##

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч начнется в 18.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 30-й тур. 25.05.2025
Львов, стадион "Украина"
"Карпаты" 18:00 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Карпати - Зоря
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Палкин – о Пушиче в Шахтере: Могли выступить лучше. Но было много факторов, которые этому помешали
yellow-arrow
Полесье – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение
Заря (Луганск) УПЛ УПЛ ТВ Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости