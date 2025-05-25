Палкин – о Пушиче в Шахтере: Могли выступить лучше. Но было много факторов, которые этому помешали

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о решении клуба прекратить сотрудничество с предыдущим главным тренером команды Марино Пушичем.

" – В первую очередь хочу поблагодарить Марино и его тренерский штаб за время, которое они провели в "Шахтере". Важно помнить: Марино присоединился к клубу в непростой момент – посреди сезона в стране, где продолжается война. Это свидетельствует о его смелости, характере и профессионализме. Вместе с ним мы получили три трофея из четырех возможных. Мы искренне благодарны Марино за вклад в развитие команды.

– Но ведь "Шахтер" всегда борется только за самые высокие места, не правда ли? И, к сожалению, в этом сезоне мы не смогли завоевать чемпионство – впервые за 30 лет команда финишировала на третьем месте.

– Не только Марино Пушич занял третье место. Мы все заняли третье место. Мы все отвечаем за результат – как в победах, так и в поражениях.

Этот сезон был непростым. После 2022 года мы потеряли значительную часть ключевых игроков и фактически приступили к строительству новой команды с нуля. Этот процесс до сих пор продолжается. Команду оставили опытные исполнители – Зубков, Сикан, Степаненко. Мы подписали много молодых и талантливых игроков, которые еще проходят адаптацию и приобретают опыт. В таких условиях работать было бы непросто для любого тренера. Могли ли мы выступить лучше? Считаю, что да. Но было много факторов, которые помешали этому.

– Почему все же было решено завершить сотрудничество?

– После глубокого анализа мы пришли к выводу, что в нынешних условиях эмоциональная и психологическая нагрузка чрезвычайно велика. С одной стороны, давление на результат, с другой, перестройка команды, постоянные перемены, военное положение. То, к чему украинцы уже в определенной степени привыкли, для иностранного специалиста является серьезным вызовом.

Поэтому мы решили, что сейчас будет правильно поставить точку. В то же время хочу подчеркнуть: Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для “Шахтера”, и мы искренне благодарны им за это.

– Когда ожидать новости о новом главном тренере?

– В ближайшее время вы все узнаете”, – сказал Палкин.