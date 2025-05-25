Верес – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

“Верес” и ЛНЗ подходят к последнему туру УПЛ в режиме отпуска. Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, поэтому статус матча будет равен товарищескому. В личной встрече первого круга жители в Черкассах одержали волевую победу. Сможет ли ЛНЗ сегодня ответить тем же?

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Чемпионат Украины, 30 тур

25 мая, 15:30. "Авангард" (Ровно)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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