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Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо

Премьер-лига
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Знаменитое “Here we go”

Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо

Gazete Oksijen

Новина українською

Турецкий специалист Арда Туран станет следующим главным тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Стороны уже достигли договоренности. В последующие дни будет подписан официальный контракт, а также будет обнародована информация.

Романо добавляет, что соглашение будет действовать до лета 2027 года.

Вчера Туран провел последний матч во главе "Эюпспора". После матча он попрощался с болельщиками, а также заявил об уходе из команды.

Также вчера было объявлено о расторжении контракта "Шахтером" с Марино Пушичем. Сергей Палкин заявил, что "в ближайшее время все узнаете" о новом тренере "горняков".

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Арда Туран Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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