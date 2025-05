Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо

Турецкий специалист Арда Туран станет следующим главным тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Стороны уже достигли договоренности. В последующие дни будет подписан официальный контракт, а также будет обнародована информация.

Романо добавляет, что соглашение будет действовать до лета 2027 года.

???????????? Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!



Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.



Understand the contract will be valid until June 2027. ???????? pic.twitter.com/M0CAizuKNs