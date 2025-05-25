Дебютант "Шахтера" в УПЛ рассказал о первом выходе за команду и кому его посвящает.

Николай Огарков в комментариях "Шахтеру" рассказал об эмоциях от дебюта.

"Эмоции очень непревзойденные. Если бы 8 лет назад меня бы спросили, что буду играть в "Шахтере" - никогда бы не поверил. С детства смотрел матчи "Шахтера" по телевидению, а сейчас играю здесь. Очень приятно", - сказал игрок.

Защитник отметил, что он знал о дебюте, но не знал, сколько времени ему даст тренер. Также Огарков рассказал, кто его подбадривал.

"Конечно. Мне Марино Пушич говорил о дебюте, но не говорил на сколько выйду. Думал где-то на 5-10 минут выйду. Но тренер дал гораздо больше времени, поэтому было очень приятно. Да, волновался немножко, но при выходе на поле было улучши. Подбодрили Крыськив. Назарина, поэтому было очень приятно выходить. Марино Пушич сказал, что это твое время, выходи и показывай себя", - сказал футболист.

Огарков сказал, что дебют посвящает семье и отцу, которого, к сожалению, уже нет в живых.

"Этот дебют посвящаю моей семье, моему отцу, которого уже нет. Думаю, он бы был очень рад этому и думаю, что он все видит", - резюмировал игрок.

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Напомним, что в матче против "Руха" Николай Огарков вышел на 74-й минуте матча.