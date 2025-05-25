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Костышин: Пока президент не скажет "До свидания", я никуда из Колоса не уйду

Премьер-лига

Конечной даты контракта нет

Костышин: Пока президент не скажет "До свидания", я никуда из Колоса не уйду

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничейный результат своих подопечных в последнем раунде этого сезона УПЛ против "Динамо".

"Как сказал наш Саныч – всего лишь ничья. Но грех жаловаться, хорошая игра: проигрывая сравняли счет, могли еще и выиграть. Во втором тайме у "Динамо" не было ни одного момента, не учитывая дальнего удара Бражка. Думаю, мы убедительно играли во втором тайме. Команда заслуживала и ничью, и даже больше”, – сказал Костышин.

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Кроме этого, тренер прокомментировал эмоции после возвращения в клуб, а также рассказал об условиях своего контракта.

"Откровенно, я не ожидал что мы так много очков наберем. Я шел в "Колос", возвращался домой, возвращался в свою команду, и пытался делать все наилучшим образом. Конечно, оно неожиданно было набрать такой ход, и так выглядеть убедительно. И мы не проиграли ни одному лидеру чемпионата. Ребята молодцы, они поверили, начали тренироваться по-другому. И относиться по-другому. Сейчас они качественно стали относиться к тренировочному процессу, и это принесло свои плоды.

У меня не было никакой договоренности с президентом. Я пришел и начал работать. Пока президент не скажет "До свидания", я никуда из "Колоса" не уйду. Я вернулся 10 марта, а конечной даты нет. У меня есть начало контракта, а конец будет решать президент”, – добавил наставник.

Во главе "Колоса" в этом сезоне Костышин провел 10 матчей: пять побед, три ничьих, два поражения. Если учесть только набранные очки в последних 10 турах, то коваливцы замыкают пятерку лидеров.

Сейчас "Колос" находится на девятом месте в турнирной таблице. Подопечных Костышина еще может обогнать "Верес" – ровенчанам для этого нужно набрать хотя бы один зачетный пункт в сегодняшнем матче против ЛНЗ.

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Руслан Костышин Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Офіційний сайт Колоса
Опубликовал: Максим Кучер
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