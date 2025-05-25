Полузащитник Шахтера: Должны покопаться в себе и понять, что не так в каждом из нас

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал финальный матч команды против "Руха".

“ – Дмитрий, сегодня состоялся последний матч сезона, можно подвести итоги, какими будут именно твои выводы?

– Мы создаем очень много моментов, имеем действительно хорошие возможности на половине поля соперника, но забиваем только один мяч, а не больше, и потом пропускаем с какого-то микромомента. В итоге – ничейная игра, снова должны создавать возможности, но не можем довести матч до победы.

Так было в большинстве поединков среди сезона, поэтому можно сказать, что мы провели сезон на такой же ноте, как и завершающий матч. Наверное, мы должны покопаться в себе и понять, что не так в каждом из нас, ведь именно футболисты отвечают за результат и игру на поле. Надо найти ответы и поменять это уже в следующем сезоне.

– Сегодня с тобой случился очень приятный момент – ты вышел на поле в роли капитана. Какие ощущения?

– Ощущения очень приятные, ведь я получил такую ​​большую ответственность в таком большом клубе, как “Шахтер”. Выйти на поле с капитанской повязкой – большая гордость для меня, об этом я мог только мечтать.

Я был капитаном молодежной команды, однако это мой первый матч в статусе капитана первой команды, поэтому хочу искренне поблагодарить тренера за то, что он проявил ко мне такое уважение. Сегодня я отдал все силы, чтобы мы одержали победу, но мне очень жаль, что не удалось заработать три очка и завершить сезон на положительной ноте.

– Команда впервые сыграла в новой форме. Как тебе игровой комплект?

– Хорошие комплекты! Все действительно классные, в "шахтерских" цветах, если можно так сказать. Мне понравилось, и было очень круто сыграть в новой форме именно в день рождения “Шахтера”. Конечно, хотелось победить и извиниться перед болельщиками и всеми, кто причастен к клубу, за то, что не смогли достичь положительного результата.

– Ты только что вспомнил о дне рождения клуба. Что хотел бы сказать болельщикам на этот счет?

– Хочется сказать большое спасибо за то, что поддерживали как в сложные моменты, так и в моменты радости и побед. Мы – молодая команда, которая будет прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, сделаем выводы из этого сезона, и дальше будет только лучше – будем одерживать новые победы”, – сказал Крыськив.