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Полузащитник Шахтера: Должны покопаться в себе и понять, что не так в каждом из нас
Капитан-дебютант "горняков"
Фото: ФК Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал финальный матч команды против "Руха".
“ – Дмитрий, сегодня состоялся последний матч сезона, можно подвести итоги, какими будут именно твои выводы?
– Мы создаем очень много моментов, имеем действительно хорошие возможности на половине поля соперника, но забиваем только один мяч, а не больше, и потом пропускаем с какого-то микромомента. В итоге – ничейная игра, снова должны создавать возможности, но не можем довести матч до победы.
Так было в большинстве поединков среди сезона, поэтому можно сказать, что мы провели сезон на такой же ноте, как и завершающий матч. Наверное, мы должны покопаться в себе и понять, что не так в каждом из нас, ведь именно футболисты отвечают за результат и игру на поле. Надо найти ответы и поменять это уже в следующем сезоне.
– Сегодня с тобой случился очень приятный момент – ты вышел на поле в роли капитана. Какие ощущения?
– Ощущения очень приятные, ведь я получил такую большую ответственность в таком большом клубе, как “Шахтер”. Выйти на поле с капитанской повязкой – большая гордость для меня, об этом я мог только мечтать.
Я был капитаном молодежной команды, однако это мой первый матч в статусе капитана первой команды, поэтому хочу искренне поблагодарить тренера за то, что он проявил ко мне такое уважение. Сегодня я отдал все силы, чтобы мы одержали победу, но мне очень жаль, что не удалось заработать три очка и завершить сезон на положительной ноте.
– Команда впервые сыграла в новой форме. Как тебе игровой комплект?
– Хорошие комплекты! Все действительно классные, в "шахтерских" цветах, если можно так сказать. Мне понравилось, и было очень круто сыграть в новой форме именно в день рождения “Шахтера”. Конечно, хотелось победить и извиниться перед болельщиками и всеми, кто причастен к клубу, за то, что не смогли достичь положительного результата.
– Ты только что вспомнил о дне рождения клуба. Что хотел бы сказать болельщикам на этот счет?
– Хочется сказать большое спасибо за то, что поддерживали как в сложные моменты, так и в моменты радости и побед. Мы – молодая команда, которая будет прогрессировать и становиться сильнее. Надеюсь, сделаем выводы из этого сезона, и дальше будет только лучше – будем одерживать новые победы”, – сказал Крыськив.
Дмитрий провел в этом сезоне 34 матча во всех турнирах. На его счету один гол и три ассиста.
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