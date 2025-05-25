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Последний матч сезона в Ровно. Стартовые составы на матч Верес - ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени

Последний матч сезона в Ровно. Стартовые составы на матч Верес - ЛНЗ

Фото: НК Верес

Новина українською

В Ровно в матче УПЛ встретятся "Верес" и "ЛНЗ".

Выбор Олега Шандрука:

Кожухар - Куция, Чечер, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Клец - Дахновский, Степанюк, Гайдучик, Шарай

Стартовый состав Романа Григорчука:

Самойленко - Каплиенко, Драмбаев, Муравский, Путря - Беннетт, Ноникашвили, Кушниренко, Наумец - Авагимян, Молло

Это четвертая встреча между командами. Одна победа была у "Вереса". Один раз победил "ЛНЗ" и еще однажды команды сыграли вничью.

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К поединку "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 35-ю баллами, "ЛНЗ" - 12-й с 30-ю набранными очками.

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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