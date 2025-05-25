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Последний матч сезона в Ровно. Стартовые составы на матч Верес - ЛНЗ
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото: НК Верес
В Ровно в матче УПЛ встретятся "Верес" и "ЛНЗ".
Выбор Олега Шандрука:
Кожухар - Куция, Чечер, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Клец - Дахновский, Степанюк, Гайдучик, Шарай
Стартовый состав Романа Григорчука:
Самойленко - Каплиенко, Драмбаев, Муравский, Путря - Беннетт, Ноникашвили, Кушниренко, Наумец - Авагимян, Молло
Это четвертая встреча между командами. Одна победа была у "Вереса". Один раз победил "ЛНЗ" и еще однажды команды сыграли вничью.
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К поединку "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 35-ю баллами, "ЛНЗ" - 12-й с 30-ю набранными очками.
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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