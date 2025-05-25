Полесье – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня состоится ключевое сражение за четвертое еврокубковое место от Украины. И если в параллельном матче "Карпаты" – "Заря" только у львовян есть амбиции, то в нашем поединке обе команды целят на четвертое место.

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Криворожцам нужна только победа, а также параллельно они болеют за "Зарю". Житомирянам в теории даже и ничьи может быть достаточно, однако победа на все 100% оставит их в топ-4. Как же завершится этот матч?

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Чемпионат Украины, 30 тур

25 мая, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

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